Paura sulla Monti Lepini per un tamponamento a catena tra tre auto

Nella serata di ieri, domenica 14 dicembre 2025, si è verificato un tamponamento a catena tra tre veicoli sulla Strada Regionale Monti Lepini, creando momenti di forte apprensione tra i presenti e coinvolgendo diverse auto in un incidente che ha richiesto interventi di emergenza.

© Frosinonetoday.it - Paura sulla Monti Lepini per un tamponamento a catena tra tre auto Momenti di forte apprensione si sono vissuti nella serata di ieri, domenica 14 dicembre 2025, lungo la Strada Regionale Monti Lepini. Intorno alle ore 19:00, al chilometro 17,00, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre autovetture, causando notevoli disagi al traffico.