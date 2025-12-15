Paura sulla Monti Lepini per un tamponamento a catena tra tre auto
Nella serata di ieri, domenica 14 dicembre 2025, si è verificato un tamponamento a catena tra tre veicoli sulla Strada Regionale Monti Lepini, creando momenti di forte apprensione tra i presenti e coinvolgendo diverse auto in un incidente che ha richiesto interventi di emergenza.
Momenti di forte apprensione si sono vissuti nella serata di ieri, domenica 14 dicembre 2025, lungo la Strada Regionale Monti Lepini. Intorno alle ore 19:00, al chilometro 17,00, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre autovetture, causando notevoli disagi al traffico.Sul. Frosinonetoday.it
