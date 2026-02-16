Tajani | osservatori al Board of Peace

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annuncia che l’Italia parteciperà come osservatore alla prossima riunione del Board of Peace. La decisione deriva dalla richiesta ufficiale avanzata durante l’incontro alla Farnesina con l’omologa canadese Anita Anand. Tajani spiega che questa partecipazione mira a rafforzare i rapporti tra i due paesi e a seguire più da vicino le questioni legate alla pace internazionale.

14.37 L'Italia sarà presente alla riunione del Board of Peace "come osservatore". Così il ministro degli Esteri Tajani, incontrando alla Farnesina l'omologa canadese Anita Anand. Una veste quella di osservatore - ha spiegato - "perché lo statuto del Board è in contrasto con l'art.11 della nostra Costituzione". "Abbiamo già dato molto per Gaza e continueremo a farlo", ha detto Tajani, spiegando che "siamo pronti a incrementare i nostri carabinieri a Rafah". Ha aggiunto che fra gli osservatori ci sarà anche "la Commissione Ue".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Giorgia Meloni ha deciso di accettare l’invito di Donald Trump a partecipare alla riunione sul conflitto a Gaza, che si terrà a Washington giovedì prossimo.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che l’Italia non parteciperà al Board of Peace di Gaza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.