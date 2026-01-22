Le vette di Meloni | scansa Davos prende tempo sul board di Gaza | incompatibile ma aperti Il rifugio Mattarella

In un contesto internazionale in evoluzione, le recenti dichiarazioni di Meloni e le posizioni di leader come Mattarella e Trump evidenziano le sfide complesse della politica globale. Tra tensioni, strategie diplomatiche e questioni di sicurezza, si delinea un quadro in cui la cooperazione e la gestione delle crisi risultano fondamentali. Questo articolo analizza gli ultimi sviluppi, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle dinamiche in atto.

Tormentata, non vuole andare a Davos, ma tiene aperta la porta per il board di Gaza e si difende "sono una ragazza della Garbatella". Casini: "Io le consiglio di defilarsi". Trump scopagina "tolgo i dazi per la Groenlandia". Maionese impazzita La Nato o la Neuro? Non servono truppe ma barelle. Trump arriva a Davos e scambia la Groenlandia per l'Islanda. Meloni non entra nel board di Gaza, ma non chiude. Prende tempo. Dice da Vespa, a Porta a Porta: "La posizione dell'Italia è di apertura: noi siamo aperti, disponibili e interessati. Credo che l'Italia può giocare un ruolo unico. Lo statuto del board è incompatibile con l'articolo 11 della Costituzione".

