Il nome di Giorgia Meloni compare nella polemica sul coinvolgimento dell’Italia nel Board of Peace, un organismo internazionale per la ricostruzione di Gaza. La questione nasce dal sospetto che il governo possa aver deciso di partecipare senza rispettare pienamente le norme costituzionali. Le opposizioni accusano il governo di aver escogitato un trucco umiliante per aggirare le regole, sollevando dubbi sulla legittimità di questa mossa. Un dettaglio concreto riguarda l’approvazione segreta di un accordo con l’organizzazione, senza il coinvolgimento delle Camere.

Roma, 16 febbraio 2026 – La politica estera italiana si prepara a un passaggio stretto e delicato. Al centro del dibattito c’è il Board of Peace, l’organismo internazionale per la ricostruzione di Gaza fortemente voluto da Donald Trump, che non ha esitato a definire «un organismo dal potenziale illimitato, e centrale per la pace globale, con 5 miliardi di dollari e migliaia di uomini per la sicurezza». Una sigla che, dal lancio dello scorso 22 gennaio a Davos, è diventata il centro di gravità dei rapporti tra Roma e Washington. Domani, alle 13.30, il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferirà alla Camera dei deputati per illustrare la posizione ufficiale del governo, cercando di sciogliere i nodi giuridici che finora hanno frenato l’adesione dell’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italia-Gaza, dubbi sul Board. Possibile coinvolgimento di Meloni. Le opposizioni attaccano: “Umiliante stratagemma per aggirare la Costituzione”

Elly Schlein critica duramente Giorgia Meloni per aver deciso di aderire come Paese osservatore al Board of Peace di Trump, accusandola di mettere gli interessi di Washington davanti alla Costituzione italiana.

Il governo italiano ha espresso interesse a partecipare al

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.