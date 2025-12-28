Lotta all’HIV la PrEP iniettabile long-acting nuova frontiera della prevenzione | È una rivoluzione si arriverà a una iniezione all’anno
Mentre in Italia si registra una stabilità nelle nuove diagnosi di HIV, con un preoccupante aumento di quelle tardive come dimostrano i dati diffusi in occasione della Giornata mondiale della lotta all’AIDS, cresce l’attenzione su una nuova frontiera nella prevenzione. Si tratta della PrEP long-acting, un’iniezione periodica che cerca di rendere meno problematico il tema dell’aderenza, che può invece occorrere nella terapia orale. Una rivoluzione che vede l’Italia in prima linea, con progetti pilota già in essere e studi di prim’ordine sul tema a livello europeo. A spiegare a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: HIV, confermata efficacia e sicurezza di terapie e PrEP long acting
Leggi anche: HIV: in Italia registrati oltre 2.379 pazienti nell'ultimo anno, pesano le diagnosi tardive nel 60% dei casi e i contagi tra i giovani. I benefici delle terapie «long acting» e l'importanza della PrEP
Lotta all’HIV, la PrEP iniettabile long-acting nuova frontiera della prevenzione: “È una rivoluzione, si arriverà a una iniezione all’anno” - acting: l'iniezione periodica che potrebbe cambiare la prevenzione dell'HIV ... ilfattoquotidiano.it
Hiv. L’Oms avvia lavori per arrivare a nuove linee guida sull’uso del lenacapavir per la Prep iniettabile - L'obiettivo primario del nuovo gruppo di lavoro sarà valutare efficacia, sicurezza e accettabilità del lenacapavir iniettabile come opzione aggiuntiva di PrEP per le popolazioni a rischio ... quotidianosanita.it
