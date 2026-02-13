A Bologna c’è un problema di accesso alla profilassi contro l’HIV

A Bologna, molte persone non riescono ad accedere alla profilassi contro l’HIV perché mancano medici disponibili. La carenza di specialisti rende difficile ottenere il trattamento preventivo, anche quando è previsto dal Sistema Sanitario Nazionale. Questo problema si manifesta soprattutto nei centri di riferimento, dove le liste d’attesa sono lunghe e le risposte lente.

È un trattamento che ad alcuni dovrebbe essere garantito dal Sistema Sanitario Nazionale, ma non ci sono abbastanza medici Attualmente a Bologna non è possibile accedere alla profilassi medica per la prevenzione dell’HIV garantita dal Sistema Sanitario Nazionale, perché i centri che possono prescriverla non hanno più posti disponibili. Dipende soprattutto da una carenza di medici, e da alcuni difetti strutturali nell’organizzazione dei servizi. Nel frattempo, però, con minori possibilità di accedere ai trattamenti di prevenzione, il rischio di infezione rischia di aumentare, soprattutto tra le persone più giovani, che sono solitamente quelle con comportamenti più a rischio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

