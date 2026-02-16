Svizzera valanga sui binari | treno deragliato tra Goppenstein e Briga soccorsi in corso e traffico interrotto

Una valanga ha investito i binari tra Goppenstein e Briga, causando il deragliamento di un treno e lasciando alcuni passeggeri feriti. La neve pesante ha provocato l'interruzione del traffico ferroviario nella zona, con i soccorsi già al lavoro per assistere i feriti e ripristinare la linea. La slavina, staccatasi questa mattina, ha coperto i binari con uno spesso strato di neve, rendendo difficile l'accesso alle persone coinvolte.

Svizzera, deraglia un treno a causa di una valanga: feriti e traffico interrotto tra Goppenstein e Briga. Un treno è deragliato questa mattina, 16 febbraio 2026, tra le località svizzere di Goppenstein e Briga, nel Canton Vallese, a causa di una valanga che ha colpito i binari. L'incidente ha provocato feriti, il cui numero esatto è ancora in fase di accertamento, e ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Frutigen–Briga, un'importante arteria di collegamento tra Svizzera e Italia. Le autorità elvetiche hanno avviato le operazioni di soccorso e messo in sicurezza l'area. Allerta e impatto: una mattinata di emergenza sulle Alpi.

