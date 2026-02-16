Treno deraglia tra Goppenstein e Briga in Svizzera | Ci sono feriti Evacuate 30 persone
Un treno ha deragliato questa mattina tra Goppenstein e Briga, nel canton Vallese, causando feriti tra i passeggeri e l’evacuazione di trenta persone. L’incidente si è verificato lungo una tratta molto frequentata e ha attirato l’attenzione delle squadre di soccorso, che ora stanno lavorando per mettere in sicurezza i feriti e verificare eventuali danni alla linea ferroviaria.
Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera. Diverse persone sarebbero rimaste ferite. Lo riporta Rts spiegando che la linea è attualmente chiusa. La causa precisa del deragliamento non è ancora nota, ma secondo la polizia contattata dalla Rrt e secondo le informazioni riportate sul sito web delle ferrovie potrebbe trattarsi di una valanga. Evacuate 30 persone. La polizia vallese ha spiegato su X che circa 30 persone sono state evacuate dal treno regionale deragliato. Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e sul treno viaggiavano circa 80 persone.🔗 Leggi su Open.online
