Svizzera treno deraglia nel canton vallese | molti feriti

Un treno ha deragliato tra Goppenstein e Briga nel canton Vallese in Svizzera, causando numerosi feriti. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, quando il convoglio ha usato un binario deviato a causa di lavori in corso, e ha perso il controllo. Sul luogo sono arrivati immediatamente i soccorritori, che stanno assistendo i passeggeri rimasti coinvolti.

(Adnkronos) – Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera, e diverse persone sarebbero rimaste ferite. Lo riporta Rts spiegando che la linea è attualmente chiusa. La causa precisa del deragliamento non è ancora nota, ma secondo la polizia contattata dalla Rrt e secondo le informazioni riportate sul sito web.