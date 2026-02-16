Svizzera treno deraglia nel canton vallese | 5 i feriti

Un treno ha deragliato tra Goppenstein e Briga nel canton Vallese, in Svizzera, causando cinque feriti. L’incidente si è verificato quando il convoglio ha improvvisamente perso i binari, fermandosi in un’area boschiva vicina alla ferrovia. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso per aiutare i passeggeri e valutare i danni.

Berna, 16 feb. (Adnkronos) - Un treno è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese in Svizzera: 5 le persone rimaste ferite. Lo rende noto la polizia locale fornendo in una nota un aggiornamento su quanto avvenuto stamani, intorno alle 7, sulla linea che collega Goppenstein a Hohtenn. A bordo del treno c'erano 29 persone, conferma l'aggiornamento. Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale di Sion, mentre gli altri quattro sono stati assistiti sul posto. La linea è attualmente chiusa. La causa precisa del deragliamento non è ancora nota, ma secondo la polizia contattata dalla Rrt e secondo le informazioni riportate sul sito web delle ferrovie potrebbe trattarsi di una valanga.