Svizzera | Deragliamento treno nel Vallese soccorso attivo e indagini sulle cause dell’incidente

Un treno è uscito dai binari oggi nel Vallese, causando l’interruzione del traffico ferroviario tra Goppenstein e Briga. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, e i soccorritori sono già sul posto per assistere i passeggeri e valutare la situazione. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato al deragliamento, mentre il traffico sulla linea è stato sospeso temporaneamente. Un dettaglio importante è che ci sono alcuni feriti, anche se nessuno in modo grave.
Svizzera, Deragliamento di un Treno nel Vallese: Soccorso in Corso e Interrogativi sulla Sicurezza. Un treno è deragliato oggi, 16 febbraio 2026, nel Canton Vallese, in Svizzera, tra Goppenstein e Briga, lungo la linea ferroviaria Frutigen–Briga. L’incidente ha causato il ferimento di alcune persone, il cui numero e la gravità delle lesioni sono ancora da accertare. Le autorità hanno immediatamente attivato le operazioni di soccorso e sono al lavoro per stabilire le cause del deragliamento. Dinamica dell’Incidente e Prime Operazioni di Soccorso. L’allarme è scattato intorno alle 11:52. La polizia cantonale del Vallese è intervenuta sul posto dopo la segnalazione di un’uscita di sicurezza dai binari.🔗 Leggi su Ameve.eu
