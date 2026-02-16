Svizzera deraglia treno nel Canton Vallese | si temono molti feriti Una valanga la causa dell’incidente

Un treno è uscito dai binari questa mattina tra Goppenstein e Briga, in Svizzera, a causa di una valanga che ha travolto i binari. La neve ha scavalcato le barriere e bloccato la linea ferroviaria, causando il deragliamento e lasciando sospettare numerosi feriti. I soccorritori sono già sul posto, mentre le autorità monitorano la situazione.

Roma, 16 febbraio 2026 - Un treno è deragliato stamani in Svizzera, tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese. L'incidente ferroviario è avvenuto attorno alle 7, stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale sulla piattaforma X. Le autorità temono la presenza di molti feriti. L'intervento dei soccorsi è attualmente in corso, precisa la polizia vallesana, che non fornisce ulteriori dettagli, ma intende comunicare maggiori informazioni sull'incidente in un secondo momento. 16.02.2026 – 07:00 Uhr, Goppenstein, Zugsentgleisung, vermutlich mit verletzten Personen, Einsatz läuft, weitere Informationen folgen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Svizzera, deraglia treno nel Canton Vallese: si temono molti feriti. “Una valanga la causa dell’incidente” Svizzera, deraglia treno nel Canton Vallese: molti feriti. “Una valanga la causa dell’incidente” Un treno è uscito dai binari questa mattina nel Canton Vallese, in Svizzera, a causa di una valanga che ha coperto i binari, provocando diversi feriti. Treno deraglia in Svizzera per una valanga: feriti nel Canton Vallese Questa mattina, un treno sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese, è uscito dai binari a causa di una valanga. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Svizzera, treno deraglia per una valanga nel Cantone del Vallese: ci sono feriti; Svizzera, valanga fa deragliare un treno: ci sono molti feriti; Svizzera, treno deraglia nel Cantone Vallese per una valanga: alcuni feriti; Un treno deraglia in Svizzera, diversi feriti. Ferrovie federali: deragliamento causato da valanga. Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: ci sono feriti, 80 le persone a bordoIn Svizzera una valanga ha fatto deragliare un treno sulla linea Frutigen-Brig, nel Canton Vallese: diversi feriti, circa 80 passeggeri a bordo ... fanpage.it Svizzera, treno deraglia sulla linea Frutigen–Briga: Molti feriti a bordoTreno deragliato in Svizzera: decine di passeggeri coinvolti e traffico ferroviario sospeso a causa di una presunta valanga. notizie.it Un treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese: sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Secondo le informazioni, sul convoglio viaggiavano circa 80 persone. Ci sono feriti; lo comunica la polizia cantonale. Secondo la prima ric - facebook.com facebook Svizzera, treno deraglia nel Cantone Vallese per una valanga: alcuni feriti x.com