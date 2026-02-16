Svizzera deraglia treno nel Canton Vallese | molti feriti Una valanga la causa dell’incidente

Un treno è uscito dai binari questa mattina nel Canton Vallese, in Svizzera, a causa di una valanga che ha coperto i binari, provocando diversi feriti. L’incidente si è verificato tra Goppenstein e Briga, durante le intense nevicate di queste ore. Le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni e il numero esatto di persone coinvolte.

Roma, 16 febbraio 2026 - Un treno è deragliato stamani in Svizzera, tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese. L'incidente ferroviario è avvenuto attorno alle 7, stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale sulla piattaforma X. Le autorità temono la presenza di molti feriti. L'intervento dei soccorsi è attualmente in corso, precisa la polizia vallesana, che non fornisce ulteriori dettagli, ma intende comunicare maggiori informazioni sull'incidente in un secondo momento. 16.02.2026 – 07:00 Uhr, Goppenstein, Zugsentgleisung, vermutlich mit verletzten Personen, Einsatz läuft, weitere Informationen folgen.