Auto in fiamme in tarda serata | intervento dei vigili del fuoco e indagini in corso

Nella serata di ieri, 8 dicembre, un’autovettura è stata completamente distrutta da un incendio a Nardò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

NARDÒ – Un’autovettura è stata completamente distrutta da un incendio nella tarda serata di ieri, lunedì 8 dicembre, nel comune di Nardò. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse. Tuttavia, non c’è stata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

