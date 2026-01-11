Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca | svelati i nomi dei carri per la 42ª edizione

Il Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca si avvicina alla sua 42ª edizione, con i preparativi ormai in fase avanzata. Mentre i maestri cartapestai ultimano le loro opere, la Pro Loco ha annunciato i nomi dei quattro carri allegorici che parteciperanno alla manifestazione. Un appuntamento atteso dagli abitanti e visitatori, che si preannuncia come un momento di tradizione e creatività nel rispetto delle radici locali.

CORSANO – C'è fermento nei capannoni della zona industriale di Corsano. Mentre i maestri cartapestai danno gli ultimi ritocchi alle loro imponenti creazioni, la Pro Loco ha sciolto le riserve svelando i titoli dei quattro carri allegorici che si contenderanno il trofeo della 42ª edizione del.

