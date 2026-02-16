Suvereto Toscana sotto pressione | allarme per impianti rinnovabili e rischio di stravolto paesaggio agricolo

Suvereto, un borgo della Toscana, si trova sotto pressione a causa dell’installazione di numerosi impianti rinnovabili che minacciano il suo paesaggio agricolo. La sindaca ha scritto alla Regione per denunciare l’invasione di queste strutture, che rischiano di cambiare radicalmente l’aspetto del territorio. La preoccupazione cresce tra gli abitanti, che temono un danno irreversibile alla tradizione locale. Le nuove turbine e pannelli solari vengono posizionati senza consultare la comunità, alterando il volto caratteristico del borgo.

La Sardegna si trova in una posizione delicata: il vuoto normativo apre la porta a un’installazione selvaggia di impianti rinnovabili.

Il dibattito sulle energie rinnovabili coinvolge i governatori regionali, tra tensioni e strategie diverse.

