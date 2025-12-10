La Scossa i governatori regionali e il rebus delle rinnovabili Giani | Per atti impopolari dobbiamo esser incentivati Rocca | Ok alle rinnovabili ma no a nuovi impianti nella Tuscia

Il dibattito sulle energie rinnovabili coinvolge i governatori regionali, tra tensioni e strategie diverse. Giani sottolinea la necessità di incentivi per atti impopolari, mentre Rocca si oppone a nuovi impianti nella Tuscia. In Toscana, l’attenzione si concentra sul ruolo della regione nel contribuire al fabbisogno energetico nazionale, in un contesto di crisi energetica globale.

«In Toscana avverto che come ci sia un grande contributo che la regione sta dando a questo paese. Perché nel momento in cui il gas russo è venuto a meno, 10 miliardi di gas vengono da noi, con i rigassificatori di Livorno e di Piombino. Ciò che arriva da queste realtà ha compensato quello che arrivava dalla Russia». Queste le parole di Eugenio Giani, presidente della regione Toscana, che si è confrontato con Francesco Rocca, presidente della regione Lazio a La Scossa, realizzato da Open. L’evento è finanziato da Next Generation EU, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e da Unioncamere ed è realizzato con il sostegno di Edison e patrocinato dal comune di Roma. 🔗 Leggi su Open.online