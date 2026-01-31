Ciclista di 40 anni perde la vita in incidente sulla Pontebbana | coinvolta una Fiat Punto indagini in corso

Un ciclista di 40 anni, Michael Addae, è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente sulla Pontebbana, a Conegliano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato investito da una Fiat Punto. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per chiarire la dinamica e trovare eventuali responsabilità.

Un uomo di 40 anni, Michael Addae, originario del Ghana, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale Pontebbana, nel tratto che attraversa Conegliano, nella serata di venerdì 30 gennaio 2026. Il decesso è avvenuto dopo che la sua bicicletta è stata colpita da una Fiat Punto di colore bianco, che lo ha scaraventato a terra con un impatto violento. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, tra cui ambulanze del 118, polizia locale e carabinieri della compagnia di Conegliano, le ferite riportate sono risultate fatali. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini in corso, che stanno ricostruendo i movimenti delle due vetture e le condizioni del tratto di strada al momento dell’impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

