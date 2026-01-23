Paura nel centro abitato | donna investita mentre attraversava la strada sulle strisce

Una donna di circa 50 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Romolo e via Germanico, nel quartiere Commenda a Brindisi. L’incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 23 gennaio, suscitando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.