Paura nel centro abitato | donna investita mentre attraversava la strada sulle strisce
Una donna di circa 50 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Romolo e via Germanico, nel quartiere Commenda a Brindisi. L’incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 23 gennaio, suscitando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure.
BRINDISI - Investita sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada. Si sono vissuti momenti di preoccupazione nella mattinata di oggi, venerdì 23 gennaio, all'incrocio tra via Romolo e via Germanico, quartiere Commenda, a Brindisi per le sorti di una donna sulla 50ina centrata in pieno da.🔗 Leggi su Brindisireport.it
