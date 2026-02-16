Susa regina dell’estate | Ambra Angiolini inaugura Borgate dal Vivo all’Anfiteatro Romano

Ambra Angiolini ha aperto la stagione degli eventi a Susa, portando un grande pubblico all’Anfiteatro Romano. La causa è la sua partecipazione come madrina dell’XI edizione di “Borgate dal Vivo”, annunciata dal vice sindaco Giorgio Montabone. La presenza dell’attrice ha attirato centinaia di spettatori, molti dei quali hanno raggiunto il sito storico di sera per ascoltare il suo discorso di benvenuto.

È Ambra Angiolini il primo grande colpo dell’estate degli eventi di Susa. L’annuncio, reso noto dal vice sindaco Giorgio Montabone come il fulcro del cartellone 2026, ufficializza l’attrice come madrina d’eccezione per l’apertura dell’XI edizione del Festival Borgate dal Vivo. Un debutto che consacra la città segusina quale meta privilegiata per i grandi palcoscenici all’aperto del Piemonte. Il 26 giugno, la cornice millenaria dell’Anfiteatro Romano ospiterà l'attrice che sarà protagonista in "La misteriosa scomparsa di W", un’opera tratta dal genio letterario di Stefano Benni. Lo spettacolo è un viaggio ironico, dissacrante e profondamente attuale.🔗 Leggi su Torinotoday.it Ambra Angiolini a Domenica In sulla fine dell’amore con Renga: “Certe cose accadono” Ambra Angiolini, ospite a Domenica In, ha parlato della fine della relazione con Renga, affermando che Ambra Angiolini esce allo scoperto, ecco chi è il nuovo amore dell’attrice Ambra Angiolini, nota al pubblico sin dal suo debutto in televisione nel 1992 con Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Come le Ciliegie Moda. . Eccomi in modalità Ambra Angiolini con cartellina per dare il via al preordine delle maglie in jersey. Se sei interessata commenta con "maglietta" e ti mando tutte le info. Le mie maglie in jersey sono il mio prodotto più amato e più vend - facebook.com facebook