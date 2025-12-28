Ambra Angiolini, ospite a Domenica In, ha parlato della fine della relazione con Renga, affermando che

Un tuffo nel passato che sa di presente, di crescita e di quella verità senza filtri che la contraddistingue. Nella puntata di Domenica In del 28 dicembre 2025, Ambra Angiolini si è concessa una lunga chiacchierata con Mara Venier, dove ha ripercorso le tappe di una carriera che l’ha vista trasformarsi da idolo dei ragazzini ad attrice di cinema e teatro stimatissima. Con la sua solita ironia, Ambra ha messo subito le cose in chiaro, rifiutando gli auguri per una vita “tranquilla” e citando l’amico Ferzan Ozpetek: “No amore, sereno no, sereno mai”. Ambra Angiolini a Domenica In: il legame indissolubile con Francesco Renga. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ambra Angiolini a Domenica In sulla fine dell’amore con Renga: “Certe cose accadono”

