Ambra Angiolini esce allo scoperto ecco chi è il nuovo amore dell’attrice

Fin dal lontano 1992, anno del suo esordio in tv con Non è la Rai, Ambra Angiolini è entrata nel cuore del pubblico con la sua spontaneità, trasformandosi in una vera icona generazionale degli anni Novanta Oggi Ambra è un’attrice intensa, una donna ironica e mai banale che continua a far parlare di sé anche lontano dai set. Questa volta, però, i riflettori non sono puntati su un nuovo film, bensì su un dettaglio molto più personale: il suo cuore. Una recente apparizione mondana infatti ha acceso la curiosità di tutti visto che l’attrice e conduttrice è stata fotografata felice e sorridente accanto a quello che avrebbe tutta l’aria di essere la sua nuova fiamma, dopo la fine della storia d’amore più importante della sua vita, quella con Francesco Renga. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ambra Angiolini esce allo scoperto con la nuova fiammaAmbra Angiolini ha confermato ufficialmente la sua relazione con Pico Ciballi, Presidente di Warner Music Italia, durante un evento di Emporio Armani a Milano.

