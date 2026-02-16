Superlega la Sir riesce col brivido a piegare Piacenza Ora due match point

La Sir Safety Perugia ha conquistato una vittoria sofferta contro Piacenza, causando un brivido tra i tifosi. La partita si è decisa solo all’ultimo set, quando la squadra ha trovato la forza di reagire. Loser, che domani si sottoporrà a un intervento chirurgico e potrebbe terminare in anticipo la stagione, non era disponibile. Ishikawa, in panchina con la maglia del libero e quindi non impiegabile, e Solè, ancora dolorante, hanno contribuito a rendere più difficile la partita.

I Block Devils riescono a vincere solo al tie break ma trattasi di un risultato fondamentale in chiave primato. Basterà vincere soltanto una delle ultime due gare Senza Loser, che domani verrà operato e potrebbe chiudere in anticipo la stagione (cosa che ovviamente nessuno si augura), Ishikawa, in panchina con la maglia del libero e dunque non utilizzabile e Solè, ancora acciaccato, era da mettere in preventivo che si potesse perdere qualche punto. Vuoi per il valore dell'avversario, vuoi per i problemi fisici a cui Angelo Lorenzetti deve far fronte. Esattamente come un anno fa. E i più forti bisognerà confermarsi anche nella settimana che verrà: i Block Devils saranno di scena prima a Berlino poi a Verona.