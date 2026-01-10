A Guardiagrele una super vincita da 142 mila euro al SuperEnalotto
A Guardiagrele, un giocatore ha centrato una vincita di 142.000 euro al SuperEnalotto. La notizia, che interessa la comunità locale, testimonia ancora una volta come il gioco possa riservare opportunità inattese. La somma vinta rappresenta un importante traguardo per il fortunato vincitore, che ora può valutare le proprie possibilità con attenzione e responsabilità.
Festa per un fortunato giocatore a Guardiagrele dove è stata realizzata una vincita al SuperEnalotto da 142.654,28 euro con 1 punto 5. Lo rende noto la SisalLa giocata vincente è stata realizzata nel punto di vendita Sisal Magmas Cafè bar tabacchi lotterie situato in località Giardino.La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Non riscuote la vincita da oltre 80 mila euro al SuperEnalotto: si cerca il fortunato giocatore
Leggi anche: Terni, vincita natalizia ‘speciale’ al bar tabaccheria: 50 mila euro al Superenalotto
Super Promo CF Moto Gennaio Approfitta delle offerte sulle moto in Pronta Consegna #TorrieriMoto #Guardiagrele #Abruzzo Concessionaria Ufficiale #CFMoto #mt450 mt700adv mt800x CFMOTO800MTX Crossover AvventuraSenzaLimiti MotoExpl - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.