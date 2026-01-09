gaza netanyahu annuncia mladenov alla guida del board of peace di trump

Il conflitto a Gaza si avvia a una nuova fase politica con l’annuncio di Netanyahu di nominare Nickolay Mladenov alla guida del Board of Peace, il consiglio promosso da Trump per il rilancio e la stabilizzazione della regione. Questa scelta segna un passo importante nel processo di gestione diplomatica, in un momento di transizione nel contesto del cessate il fuoco e della ricostruzione post-conflitto.

La fase più delicata del cessate il fuoco a Gaza entra in una nuova fase politica e diplomatica. Giovedì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che Nickolay Mladenov, ex inviato speciale delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, è stato individuato come direttore generale designato del Board of Peace, il Consiglio per la Pace promosso dal presidente statunitense Donald Trump per la gestione del dopo-guerra nella Striscia. L’annuncio è arrivato dopo un incontro tra Netanyahu e Mladenov a Gerusalemme. Secondo l’ufficio del primo ministro, al diplomatico bulgaro dovrebbe essere affidata la supervisione della seconda fase del cessate il fuoco, considerata la più complessa: quella che riguarda la transizione politica e la stabilizzazione della sicurezza a Gaza. 🔗 Leggi su Panorama.it

