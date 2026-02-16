Sudan non si ferma scia di sangue Drone colpisce un ospedale

Un drone ha colpito un ospedale nel Sudan, causando vittime tra i civili, e questo episodio si aggiunge alla violenza che dilaga nel paese. La guerra tra le Forze di supporto rapido e l’esercito regolare, scoppiata nel 2023, continua a provocare spargimenti di sangue e distruzione. Un edificio sanitario che aveva già subito danni in passato ora si trova sotto nuovo attacco, aggravando la crisi umanitaria.

Non si ferma la lunga scia di sangue in Sudan dopo lo scoppio, nel 2023, della guerra interna tra le Forze di supporto rapido e l'esercito regolare. Colpiti da un drone un ospedale e un mercato. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sudan, non si ferma scia di sangue. Drone colpisce un ospedale