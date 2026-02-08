Assalto all’Eurospin la scia di furti non si ferma | colpita Guagnano è il settimo episodio
Continua la serie di furti ai danni di Eurospin nel Salento. Questa mattina, i ladri sono entrati nel punto vendita di Guagnano, portando via merce e causando danni. È il settimo episodio di una serie che non si ferma e che sta preoccupando i residenti e le forze dell’ordine. I responsabili non sono stati ancora individuati, ma le indagini proseguono.
GUAGNANO – Non sembra arrestarsi l’ondata di furti che sta prendendo di mira la catena di discount Eurospin in tutto il Salento. Questa volta, a finire nel mirino dei malviventi è stato il punto vendita di Guagnano, situato sulla strada statale 7ter, proprio all’ingresso del paese per chi.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti discussi: Salento, sesto furto per la banda dei formaggi: torna nel mirino un supermercato.
Ancora un assalto all’Eurospin del Brin ParkEnnesimo assalto al Brin Park. Un bandito solitario ha fatto irruzione nel supermercato Eurospin al rione Sant'Elia di Brindisi. trnews.it
Colpo spettacolare a Catania Assalto all’Eurospin di Nesima Escavatore usato come ariete Cassaforte rubata con 10 mila euro La Squadra Mobile analizza le telecamere per dare un volto alla banda facebook
