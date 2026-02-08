Assalto all’Eurospin la scia di furti non si ferma | colpita Guagnano è il settimo episodio

Continua la serie di furti ai danni di Eurospin nel Salento. Questa mattina, i ladri sono entrati nel punto vendita di Guagnano, portando via merce e causando danni. È il settimo episodio di una serie che non si ferma e che sta preoccupando i residenti e le forze dell’ordine. I responsabili non sono stati ancora individuati, ma le indagini proseguono.

