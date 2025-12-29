Ladro si ferisce durante una spaccata a Padova | Polizia lo individua e arresta seguendo la scia di sangue

Durante una tentata spaccata a Padova, un ladro si è ferito, lasciando una traccia di sangue. La polizia, seguendo questa evidenza, ha rapidamente individuato e arrestato il sospettato, un moldavo di 28 anni residente agli arresti domiciliari in provincia di Venezia. L'intervento ha permesso di bloccare l’uomo prima che portasse a termine il furto, evidenziando l’efficacia delle indagini e l’attenzione alle tracce lasciate sul luogo.

Un moldavo di 28 anni, sottoposto agli arresti domiciliari in provincia di Venezia, fa irruzione in un negozio di Padova. La segnalazione di un residente consente alla Polizia di intervenire e arrestarlo nel retrobottega con gli arnesi dello scasso.

