Successo per Lella Costa e la sua Lisistrata | al Donizetti quasi 9mila spettatori

Lella Costa ha portato in scena “Lisistrata” al Teatro Donizetti, attirando quasi 9.000 persone e riempiendo tutte e nove le repliche programmate tra il 7 e il 16 gennaio. La commedia ha conquistato soprattutto un pubblico giovane, che ha riempito la sala in una delle rappresentazioni. La presenza numerosa ha dimostrato l’interesse per lo spettacolo e l’affetto dei spettatori nei confronti dell’attrice.

Quasi 9.000 spettatori: Lella Costa e Lisistrata, uno dei titoli più attesi della Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti, hanno coinvolto il pubblico per nove repliche consecutive, da sabato 7 a domenica 16, una delle quali affollata di giovani, oltre 1.000. Con la regia di Serena Sinigaglia e insieme ai suoi compagni di palcoscenico – Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi e Irene Serini – la popolare attrice milanese ha portato a Bergamo in prima nazionale una versione del capolavoro di Aristofane che si appresta a girare l'Italia per diversi mesi.