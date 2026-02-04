Lella Costa al Donizetti | va in scena Lisistrata

Lella Costa torna sul palco del Donizetti con “Lisistrata”. Lo spettacolo, uno dei maggiori appuntamenti della stagione, sarà in scena a Bergamo dal 7 al 15 febbraio. La commedia, molto attesa, si svolge in nove repliche consecutive e porta sul palco uno degli attori più amati del panorama italiano. La pièce promette di catturare il pubblico con il suo umorismo e la sua carica di critica sociale.

“Lisistrata”, uno dei titoli più attesi della Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti, è in arrivo a Bergamo nel principale teatro cittadino da sabato 7 a domenica 15 febbraio, per ben nove repliche continuative. Lo spettacolo, che ha come interprete principale Lella Costa, attrice amatissima dal pubblico bergamasco e non solo, è stato rappresentato con grande successo la scorsa estate al Teatro Greco di Siracusa e ora viene proposto in una nuova versione in occasione di una lunga tournée nazionale che prende avvio proprio dal Teatro Donizetti. La regia è di Serena Sinigaglia, che ha curato anche l’adattamento del testo di Aristofane, tradotto da Nicola Cadoni, insieme a Emanuele Alrovandi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

A San Giovanni Valdarno, il cinema teatro Masaccio ospiterà sabato 10 gennaio 2026 alle 21,15 la rappresentazione di “Lisistrata”, celebre commedia di Aristofane rivisitata dalla compagnia “I Ponteatrini”.

Una guerra interminabile, un mondo sull’orlo del collasso e un’unica, folle arma di ribellione: lo sciopero del sesso. Attraverso la sua voce appassionata, Lella Costa ci conduce nel cuore della «Lisistrata»: un capolavoro di Aristofane che, a distanza di due - facebook.com facebook