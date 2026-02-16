Stroppa indagato per omicidio stradale parla un testimone | Il ragazzo correva sulle strisce col rosso Andrea ha frenato È stata una fatalità

Manuel Bocci ha visto un ragazzo attraversare sulle strisce con il semaforo rosso e ha detto che Andrea Stroppa ha frenato, definendo l’incidente come una fatalità. La sera del 31 gennaio, in via dei Fiorentini a Roma est, il testimone era presente quando Mirco Garofano è stato investito. Stroppa, responsabile italiano di Elon Musk, è ora indagato per omicidio stradale. Un dettaglio più recente indica che il veicolo ha urtato il pedone mentre passava sulla strada.

«Ho visto quel ragazzo che correva sulle strisce con il semaforo pedonale rosso ». Comincia da qui il racconto di Manuel Bocci a la Repubblica, testimone oculare dell'incidente mortale del 31 gennaio in via dei Fiorentini, a Roma est, per cui è indagato il referente italiano di Elon Musk, Andrea Stroppa, ritenuto responsabile di aver investito e ucciso Mirco Garofano. Bocci, 31 anni, restaurant manager, era alla guida della sua Kia Rio bianca e si trovava sulla corsia centrale in direzione di via Tiburtina quando ha notato il giovane attraversare. Secondo la sua versione, il semaforo per le auto era verde, mentre per i pedoni era rosso.