Andrea Stroppa investì un 18enne sulle strisce | l' uomo di Musk in Italia indagato per omicidio stradale

Andrea Stroppa, rappresentante di Elon Musk in Italia, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver investito un ragazzo di 18 anni sulle strisce pedonali a Roma il 31 gennaio 2026. L’incidente ha provocato la morte di Mirco Garofano, che attraversava la strada nel quartiere Prati. La polizia ha già raccolto testimonianze e analizzato le telecamere di sorveglianza per chiarire le responsabilità.

C'è il nome di Andrea Stroppa, uomo di Elon Musk in Italia, nel registro degli indagati per omicidio stradale nel fascicolo relativo all'incidente avvenuto il 31 gennaio 2026 a Roma, in via Filippo Fiorentini (nel quartiere Collatino). Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il 32enne si trovava al volante della Smart che viaggiava in via dei Monti Tiburtini non fermandosi in prossimità dell'attraversamento pedonale, investendo e uccidendo Mirco Garofano, un 18enne studente di Artena travolto proprio mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. In seguito all'impatto il conducente aveva arrestato la marcia della sua vettura per prestare soccorso e chiamare il 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.