Stranger Things Maya Hawke si sposa | reunion del cast alle nozze

Maya Hawke si è sposata a New York, e il suo matrimonio ha portato il cast di Stranger Things a riunirsi per festeggiare. La festa si è svolta nel ristorante vicino alla città, dove amici e colleghi hanno condiviso un momento speciale con l’attrice. Tra i presenti, c’erano anche Millie Bobby Brown e Joe Keery, che hanno scattato foto e brindato insieme.

Il matrimonio newyorkese di Maya Hawke ha visto riunito il cast della popolare serie Netflix, pronto a festeggiare il giorno più felice dell'interprete di Robin Buckley. Maya Hawke ha scelto il giorno di San Valentino per unirsi in un romanticissimo matrimonio a sorpresa con il cantante Christian Lee Hutson e tra gli invitati non potevano mancare i membri del cast di Stranger Things quasi al completo. Hawke, che nella serie Netflix dei fratelli Duffer interpreta il personaggio di Robin Buckley, ha sposato il fidanzato musicista in quello che PEOPLE ha descritto come "un matrimonio intimo, con gli sposi circondati da familiari e amici. Il 14 febbraio 2026, Maya Hawke ha deciso di celebrare il suo amore inaspettatamente a San Valentino, sposando Christian Lee Hutson durante una cerimonia improvvisata nel centro di New York. Al matrimonio erano presenti tanti ex colleghi della serie Netflix: da Joe Keery a Sadie Sink.