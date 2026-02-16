Maya Hawke e le nozze a San Valentino l’attrice di Stranger Things sposa Christian Lee Hutson

Il 14 febbraio 2026, Maya Hawke ha deciso di celebrare il suo amore inaspettatamente a San Valentino, sposando Christian Lee Hutson durante una cerimonia improvvisata nel centro di New York. L'attrice di Stranger Things, 27 anni, ha scelto questa data speciale per pronunciare il suo sì, trasformando le strade della città in un palcoscenico romantico. La coppia ha condiviso pochi dettagli sui preparativi, ma testimoni raccontano che l’evento si è svolto tra luci soffuse e amici stretti, creando un’atmosfera intima e spontanea.

Il giorno degli innamorati si è trasformato in un set da favola urbana per Maya Hawke. Sabato 14 febbraio 2026, la star ventisettenne di Stranger Things ha giurato amore eterno al musicista Christian Lee Hutson, 35 anni, durante una cerimonia a sorpresa nel cuore di New York City. La coppia ha scelto la storica St. George's Episcopal Church per scambiarsi le promesse, fuggendo poi tra le strade di Manhattan per scatti che hanno già fatto il giro del web. La scintilla tra i due è scoccata anni fa negli studi di registrazione.