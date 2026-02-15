Maya Hawke di Stranger Things sposa le nozze a sorpresa a San Valentino | tra gli invitati i colleghi della serie

Maya Hawke di Stranger Things si è sposata improvvisamente il giorno di San Valentino, un gesto che ha sorpreso tutti. La giovane attrice ha scelto di celebrare il suo matrimonio con il cantante Christian Lee Hutson, con una cerimonia intima a cui hanno partecipato anche sua madre, Uma Thurman, e alcuni colleghi della serie. La coppia ha deciso di mantenere il segreto fino al momento della cerimonia, che si è svolta in modo semplice e discreto.

Maya Hawke si è sposata a sorpresa. Nel giorno di San Valentino, l'attrice di Stranger Things ha sposato il cantante Christian Lee Hutson: presenti alla cerimonia la madre della sposa Uma Thurman e diversi membri del cast della famosa serie.