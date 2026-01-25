Conte | Il rigore su Hojlund? Non ne parlo facciano come credono L’importante è che ci sia onestà

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Napoli, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Conte, ha evitato di commentare il presunto rigore su Hojlund, sottolineando l'importanza dell’onestà. Ha inoltre evidenziato le difficoltà causate dagli infortuni che stanno influenzando la squadra, definendo la situazione “inverosimile”. Le dichiarazioni riflettono una posizione di neutralità e rispetto, senza entrare nel merito delle decisioni arbitrali o delle singole contestazioni.

Antonio Conte non ha molto da dire, disarmato com’è dalla sconfitta subita a Torino e dal vedere i suoi calciatori cadere come mosche per gli infortuni. "Complimenti alla Juventus, ma anche ai miei ragazzi, perché ho poco da imputare ai giocatori che comunque anche stavolta hanno dato tutto. Ci sono momenti in cui si riesce ad andare oltre l’ostacolo e altre no. Ci abbiamo provato, per la prima volta in carriera ho dovuto far entrare un calciatore che non ho mai visto in allenamento nemmeno una volta, e questo rende l’idea della situazione che stiamo vivendo. È una situazione inverosimile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Conte: “Napoli in mare aperto con onde alte, ma non si molla. Rigore su Hojlund? L’importante é che ci sia sempre onestà”Antonio Conte ha commentato la situazione del Napoli, paragonandola a un mare in tempesta.

Leggi anche: Conte a Sky: «Mariani la persona meno adatta a decidere su Bremer-Hojlund. Ma facciano come meglio credono»

