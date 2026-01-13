Le ultime notizie di mercato riguardano Raspadori, con un possibile ritorno di Lucca a Lisbona e il Fenerbahçe interessato a Lang. Queste trattative, ancora in fase di sviluppo, suscitano attenzione tra gli addetti ai lavori e i tifosi, e potrebbero avere ripercussioni significative sulle strategie delle squadre coinvolte. Restano da definire dettagli e tempistiche di queste operazioni, che continueranno a essere monitorate nei prossimi giorni.

"> Un vero e proprio giallo di mercato, destinato a tenere banco ancora per giorni. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il futuro di Giacomo Raspadori è tutto da scrivere. L’attaccante ha lasciato il Napoli in estate per trasferirsi all’Atletico Madrid, ma con i colchoneros non è riuscito a imporsi: oggi è il quarto attaccante nelle gerarchie di Simeone e le riflessioni sul suo destino sono inevitabili. Secondo quanto riportato da Pasquale Tina per Repubblica Napoli, la Roma ha provato con decisione a riportarlo in Serie A, trovando l’accordo con l’Atletico e offrendo un contratto importante al classe 2000 cresciuto nel Sassuolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Intrigo Raspadori, trattativa per il ritorno Lucca verso Lisbona, Fenerbahce su Lang”

