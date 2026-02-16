Strage in montagna sono morti tutti Orrore in Italia

Da tvzap.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga ha travolto un gruppo di escursionisti in montagna, causando la morte di tutte le persone coinvolte. La slavina si è staccata ieri pomeriggio in una zona poco battuta, dove molti amano andare fuori pista per cercare emozioni forti lontano dalle folle. Tra i presenti c'erano appassionati di sci e alpinisti che avevano deciso di sfidare le condizioni della neve fresca, ignari del pericolo imminente.

Il fascino del fuoripista è tutto lì, nel silenzio ovattato dopo una nevicata, nella traccia che si disegna per prima su un pendio intatto, nella promessa di libertà che solo la montagna sa offrire a chi la affronta lontano dalle piste battute. È una ricerca di adrenalina e bellezza che attira anche sciatori esperti, abituati a leggere la neve e a misurarsi con pendenze e canali spettacolari. Ma è proprio in quell’equilibrio sottile tra esperienza e rischio che la montagna, improvvisa e imprevedibile, può trasformare il brivido in tragedia. Poco fa è arrivata la terribile notizia. Valanga fuoripista: è strage. 🔗 Leggi su Tvzap.it

strage in montagna sono morti tutti orrore in italia
© Tvzap.it - Strage in montagna, sono morti tutti. Orrore in Italia

“Sono morti tutti”. Italia, auto precipita da un ponte. È strage

La strage degli invisibili: in Italia nel 2025 sono morti 414 senzatetto, e Milano e Bergamo sono in cima alla classifica

Nel 2025, in Italia, sono morti 414 senzatetto, con Milano e Bergamo tra le città più colpite.

Tragedia Crans-Montana, Bertolaso Altri 4 feriti in arrivo al Niguarda

Video Tragedia Crans-Montana, Bertolaso Altri 4 feriti in arrivo al Niguarda
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: È strage: tredici morti in montagna in una settimana. Si potevano evitare?; Hotel Rigopiano, storia della tragedia che provocò 29 vittime; Il sabato nero della montagna, 5 morti tra valanghe e incidenti. La strage nel primo giorno delle Olimpiadi invernali; Sparatoria in una scuola in Canada, 10 morti e 27 feriti. La presunta autrice della strage è una donna, che si è suicidata.

È strage: tredici morti in montagna in una settimana. Si potevano evitare?Il drammatico bilancio degli ultimi giorni sulle montagne italiane impone una riflessione e un forte richiamo alla prudenza ... montagna.tv

Il sabato nero della montagna, 5 morti tra valanghe e incidenti. La strage nel primo giorno delle Olimpiadi invernaliÈ drammatico il bilancio delle valanghe che si sono staccate nella giornata di sabato sulle montagne dell'arco alpino, il manto ... msn.com