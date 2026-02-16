Una valanga ha travolto un gruppo di escursionisti in montagna, causando la morte di tutte le persone coinvolte. La slavina si è staccata ieri pomeriggio in una zona poco battuta, dove molti amano andare fuori pista per cercare emozioni forti lontano dalle folle. Tra i presenti c'erano appassionati di sci e alpinisti che avevano deciso di sfidare le condizioni della neve fresca, ignari del pericolo imminente.

Il fascino del fuoripista è tutto lì, nel silenzio ovattato dopo una nevicata, nella traccia che si disegna per prima su un pendio intatto, nella promessa di libertà che solo la montagna sa offrire a chi la affronta lontano dalle piste battute. È una ricerca di adrenalina e bellezza che attira anche sciatori esperti, abituati a leggere la neve e a misurarsi con pendenze e canali spettacolari. Ma è proprio in quell’equilibrio sottile tra esperienza e rischio che la montagna, improvvisa e imprevedibile, può trasformare il brivido in tragedia. Poco fa è arrivata la terribile notizia. Valanga fuoripista: è strage. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Strage in montagna, sono morti tutti. Orrore in Italia

Nel 2025, in Italia, sono morti 414 senzatetto, con Milano e Bergamo tra le città più colpite.

Tragedia Crans-Montana, Bertolaso Altri 4 feriti in arrivo al Niguarda

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.