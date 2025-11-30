Sono morti tutti Italia auto precipita da un ponte È strage

Questa mattina, lungo la provinciale 27 che collega Villagrande Strisaili a Tortolì, in Ogliastra, un’auto è precipitata da un ponticello ed è finita in un torrente. A bordo c’erano tre uomini di origine nordafricana, di età compresa tra i 31 e i 33 anni. Purtroppo, tutti e tre sono deceduti. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, nel momento in cui affrontava una curva in prossimità dell’ingresso del ponticello, sarebbe uscito di strada. La macchina ha fatto un volo di una decina di metri prima di precipitare nella scarpata sottostante. I soccorsi sono arrivati immediatamente: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, i carabinieri della compagnia di Lanusei e il personale del 118. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

