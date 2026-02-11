Strage di Rigopiano attesa oggi la sentenza al processo d’Appello bis

Oggi a Pescara è il giorno della sentenza nel processo d’appello bis per la strage di Rigopiano. Dopo quasi nove anni, si aspetta di conoscere le pene per chi era coinvolto nella tragedia in cui persero la vita 29 persone, tra cui ospiti e operatori dell’hotel di Farindola. La sentenza arriva a distanza di anni dall’incidente, che ancora oggi rimane uno dei momenti più drammatici della cronaca italiana recente.

Oggi, 11 febbraio 2026, è attesa la sentenza del processo d'appello bis per la tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017 a Farindola, in provincia di Pescara, dove una valanga travolse l'hotel, causando la morte di 29 persone. Il procedimento giudiziario si concentra sulle responsabilità dei dirigenti regionali e locali, dopo gli annullamenti parziali della Cassazione a fine 2024. La vicenda di Rigopiano, un piccolo centro montano del pescarese, continua a tenere banco nelle cronache giudiziarie italiane. La sentenza di oggi rappresenta un momento cruciale per accertare le responsabilità legate al disastro che sconvolse l'Abruzzo e l'intero paese.

