Ilaria Salis ha annunciato una nuova campagna contro la sessuofobia, accompagnata dalla proposta di tassare i ricchi. La deputata ha spiegato che questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti civili e a ridistribuire le risorse economiche, coinvolgendo anche alcune associazioni che sostengono le sue posizioni.

Ilaria Salis continua con le sue battaglie ideologiche, slogan che sono utili più per prendere qualche like sui social che per migliorare lo stato dell’Unione europea e rappresentare i cittadini, che dovrebbe essere il suo lavoro. Finora, in effetti, la rilevanza di Salis a Strasburgo e a Bruxelles è stata prossima allo zero, non si rilevano suoi interventi, mozioni o proposte che abbiano in qualche modo convinto il parlamento a seguire la sua linea. Ha un’elevata rilevanza mediatica, questo è innegabile, per lo meno ce l’ha in Italia dove è oggettivamente seguita, ma quando si tratta di politica il discorso cambia radicalmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Stop sessuofobia". La nuova campagna di Salis al grido di "tassare i ricchi"

Durante un'audizione al Parlamento Europeo, si discute di una possibile imposta minima sui super ricchi, proposta come alternativa alle fallite patrimoniali tradizionali.

