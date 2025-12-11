L’audizione al Parlamento Ue | Le vecchie patrimoniali hanno fallito Ma tassare i super ricchi si deve e si può | ecco come

Durante un'audizione al Parlamento Europeo, si discute di una possibile imposta minima sui super ricchi, proposta come alternativa alle fallite patrimoniali tradizionali. Mentre alcuni, come Pier Silvio Berlusconi, esprimono dubbi sull'idea di una patrimoniale, l'attenzione si concentra su come tassare efficacemente le élite finanziarie, cercando di inserirsi nell'agenda politica di Bruxelles.

Mentre Pier Silvio Berlusconi puntualizza, per chi avesse dei dubbi, che l’idea di una patrimoniale non gli piace, la proposta di un’ imposta minima europea sui super-ricchi prova a rientrare nell’agenda politica di Bruxelles. La commissione Fisco del Parlamento europeo ha ospitato giovedì un’ audizione dedicata all’imposizione sulla grande ricchezza: ospite d’onore l’economista Gabriel Zucman, che ha promosso la proposta di una tassa minima sui miliardari presentata lo scorso anno ai leader del G20. Il suo Osservatorio fiscale europeo ha presentato per l’occasione una nuova analisi commissionata dalla fondazione Friedrich Ebert, che smonta molti luoghi comuni sulle patrimoniali tradizionali e propone un modello diverso, costruito per colpire la ricchezza estrema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it