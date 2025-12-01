svizzera niente da fare per il referendum che voleva tassare i super ricchi

Nella giornata di ieri, in Svizzera, i cittadini hanno votato una serie di referendum; uno di questi intendeva contribuire finanziariamente alla politica climatica dello Stato introducendo un’imposta su successioni e donazioni superiori ai cinquanta milioni di franchi svizzeri. Il 78,28% dei votanti (circa il 43% degli aventi diritto) ha però respinto con forza questa proposta A promuovere l’iniziativa, chiamata “Per il futuro”, erano stati i Giovani socialisti (GISO), che avevano raccolto quasi centodiecimila firme valide a sostegno. Il testo riguardava i patrimoni dei cosiddetti “super-ricchi”, e prevedeva una ripartizione del gettito fra confederazione e cantoni, nella misura di due terzi e un terzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

