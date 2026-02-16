Il Parlamento italiano sta valutando una proposta di legge che vieta la macellazione di cavalli e altri equidi, come asini, muli e pony, in tutta Italia. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione per il benessere di questi animali, spesso destinati alla macellazione dopo aver perso il lavoro o l’affetto dei proprietari. Se approvata, la legge prevede fino a tre anni di carcere per chi viola il divieto. La misura mira a proteggere gli equidi e a fermare le pratiche di uccisione che molte associazioni animaliste considerano inaccettabili.

L’Italia è vicina a un traguardo che cambierebbe per sempre il destino di migliaia di animali. Il Parlamento sta discutendo una proposta di legge per vietare definitivamente la macellazione dei cavalli e di tutti gli equidi (asini, muli e pony) su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, sostenuta da diversi schieramenti politici, mira a trasformare questi animali da “produttori di carne” a veri e propri compagni di vita, garantendo loro lo stesso status giuridico che oggi hanno cani e gatti. Il cuore della riforma è il riconoscimento degli equidi come animali da affezione. Se la legge passerà, ogni esemplare dovrà essere iscritto a un Registro Anagrafico nazionale e dotato di un microchip (transponder) per la tracciabilità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Stop alla macellazione dei cavalli: fino a 3 anni di carcere per chi sgarra

Una proposta di legge bipartisan sta facendo discutere al Senato, dopo essere arrivata in commissione Ambiente.

Protesta contro il macello che massacra i cavalli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.