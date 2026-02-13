Proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione dei cavalli | dall’obbligo di microchip alle maxi-multe Ecco cosa prevede

Una proposta di legge bipartisan sta facendo discutere al Senato, dopo essere arrivata in commissione Ambiente. La legge mira a mettere al bando la macellazione dei cavalli, introducendo anche l’obbligo di microchip e sanzioni molto pesanti. Il testo ha già suscitato reazioni tra chi si dedica alla tutela degli animali e chi si oppone alle restrizioni.

C'è una proposta di legge bipartisan, approdata proprio in questi giorni in commissione Ambiente al Senato, che punta a vietare la macellazione degli equini. La proposta porta la firma di due deputate dell'opposizione, Susanna Cherchi (M5s) e Luana Zanella (Avs), ma una richiesta analoga è arrivata anche da Michela Brambilla, parlamentare di Noi Moderati da sempre in prima linea nelle battaglie animaliste. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, a bozza del provvedimento, che ancora deve essere discusso in commissione Ambiente, prevede di di attribuire la dicitura «non Dpa» – ossia «non destinato alla produzione alimentare» – a cavalli, pony, muli, asini e bardotti.