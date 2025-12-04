Macellazione cavalli presunte violazioni in azienda di Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 4 dicembre 2025 – Attivisti di Animal Equality stamattina ha manifestato davanti alla sede dell’Area Terroriale Veterinaria di Correggio, in piazzale San Rocco, protestando contro presunte violenze che sarebbero avvenute in una struttura di macellazione di cavalli, ma anche “per i mancati controlli da parte dell’autorità veterinaria locale”. L’azienda in questione è la “Zerbini & Ragazzi” di Correggio, dove tra il novembre 2024 e lo scorso giugno gli attivisti di Animal Equality hanno documentato una situazione che loro definiscono molto critica in materia di benessere animale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macellazione cavalli, presunte violazioni in azienda di Correggio

