Stoner rivela | il punto debole di Marquez che nessuno ha mai notato

Nella MotoGP contemporanea, l’analisi delle prestazioni si concentra spesso su come un pilota riesca a unire velocità, lettura della pista e gestione della gara. In questo scenario, l’opinione di un ex campione rilieva Marc Marquez come riferimento assoluto della categoria, grazie a una combinazione di talento, rapidità e discernimento nelle strategie di gara. Il confronto tra i migliori non riguarda solo i tempi, ma anche la capacità di tradurre la velocità in risultati consistenti, soprattutto nelle fasi finali delle manche. Secondo una valutazione tecnica, Marquez emerge come punto di riferimento principale, non solo per le sue doti naturali ma anche per l’approccio complessivo alle gare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa mattina si sono accese le luci sulle semifinali degli Australian Open 2026, con un risultato che nessuno si aspettava.

Sergio Perez ha condiviso una sua analisi sul funzionamento di Max Verstappen, evidenziando un aspetto che potrebbe rappresentare un punto debole per il campione olandese.

#Sartori rivela il suo stato d'animo "C'è un po' di preoccupazione. Ieri c'è stato un episodio che ha fatto discutere. In Nazionale dobbiamo andare ancora al Mondiale: siamo in difficoltà un po' come il Bologna" - facebook.com facebook