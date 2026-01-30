Questa mattina si sono accese le luci sulle semifinali degli Australian Open 2026, con un risultato che nessuno si aspettava. Jannik Sinner, quasi 25 anni e ancora senza vittorie in match che durano oltre le quattro ore, si è trovato davanti a un avversario difficile, pronto a mettere in crisi le sue caratteristiche. La partita si è rivelata più lunga e impegnativa del previsto, svelando un punto debole del tennista italiano. La speranza di un grande risultato si è spostata sull’abilità di Sinner di migliorare anche in queste sfide estenuanti.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non sono imbattibili. I due nuovi dominatori del tennis mondiale ci stanno (e si stanno) abituando troppo bene, ma lo sport può sempre riservare delle sorprese ed oggi stavano per materializzarsi due upset veramente clamorosi in occasione delle semifinali degli Australian Open 2026. Alla fine lo spagnolo è riuscito a salvarsi in extremis battendo Alexander Zverev (che ha servito anche per il match sul 5-4) 7-5 al quinto, mentre l’azzurro è stato eliminato da Novak Djokovic vedendo sfumare la sesta finale Slam consecutiva. Il giocatore altoatesino classe 2001 ha ceduto al fuoriclasse serbo in cinque set con il punteggio di 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 dopo 4 ore e 9 minuti di battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il punto debole di Jannik Sinner: a quasi 25 anni non ha mai vinto un match sopra le 4 ore

