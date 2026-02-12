Stefano Nazzi porta le sue ' Indagini' a teatro | orari e biglietti

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio Stefano Nazzi torna agli Arcimboldi con il suo spettacolo ‘Indagini Live’. Due serate in scena a Milano, dove l’attore porta sul palco il suo nuovo show. I biglietti sono già in vendita, e molti fan si preparano a seguire le sue indagini dal vivo.

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio Stefano Nazzi torna agli Arcimboldi con il suo spettacolo ‘Indagini Live’. Un nuovo caso, non ancora svelato e già attesissimo, verrà raccontato sul palco dal giornalista e scrittore, che proseguirà il tour in tutta Italia e tornerà agli Arcimboldi il 9 aprile e il 13 maggio. Stefano Nazzi giornalista, si e` sempre occupato di cronaca, seguendo i casi piu` conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per il Post. E` ideatore e autore di ‘Indagini’, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di ‘Altre indagini’, sempre per il Post.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Stefano Nazzi porta le sue Indagini a Londra: il fenomeno del true crime italiano sbarca oltremanicaAppuntamento il 24 marzo all'O2 Shepherd’s Bush Empire quale unica tappa estera del suo tour. Tutte le informazioni per la prevendita ... londraitalia.com

La cronaca che prende voce e si trasforma in racconto, Indagini di Stefano Nazzi a Trieste! STEFANO NAZZI – INDAGINI LIVE Politeama Il Rossetti, Trieste 2 marzo 2026 Biglietti disponibili su TicketOne https://www.ticketone.it/event/stefano facebook