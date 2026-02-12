Stefano Nazzi porta le sue ' Indagini' a teatro | orari e biglietti

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio Stefano Nazzi torna agli Arcimboldi con il suo spettacolo ‘Indagini Live’. Due serate in scena a Milano, dove l’attore porta sul palco il suo nuovo show. I biglietti sono già in vendita, e molti fan si preparano a seguire le sue indagini dal vivo.

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio Stefano Nazzi torna agli Arcimboldi con il suo spettacolo ‘Indagini Live’. Un nuovo caso, non ancora svelato e già attesissimo, verrà raccontato sul palco dal giornalista e scrittore, che proseguirà il tour in tutta Italia e tornerà agli Arcimboldi il 9 aprile e il 13 maggio. Stefano Nazzi giornalista, si e` sempre occupato di cronaca, seguendo i casi piu` conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per il Post. E` ideatore e autore di ‘Indagini’, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di ‘Altre indagini’, sempre per il Post.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

