Ho tre belle notizie il nuovo show di Angelo Duro al Teatro Colosseo | a Torino sedici date tutte sold out

Torino si prepara ad accogliere uno degli eventi teatrali più attesi delle festività: Angelo Duro torna sul palco del Teatro Colosseo con il suo nuovissimo spettacolo, "Ho tre belle notizie". Questo ritorno segna un momento di massima popolarità per l'artista, che il Colosseo celebra con una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Arrivano belle notizie da Trigoria: dopo oltre due mesi di assenza, può finalmente tornare ad allenarsi in gruppo Angeliño Il laterale spagnolo è assente dalla sfida del 28 settembre contro il Verona e potrà ora rimettere agli ordini di mister Gasperini Be Vai su X

TRUFFE SVENTATE GRAZIE AGLI INCONTRI FORMATIVI Le belle notizie che vogliamo sentire:qualche settimana fa sono state sventate nella zona del sacilese diverse truffe del "falso carabiniere". Grazie all'attività preventiva e informativa che da div - facebook.com Vai su Facebook

“Ho tre belle notizie”, il nuovo show di Angelo Duro al Teatro Colosseo: a Torino sedici date tutte sold out - Torino si prepara ad accogliere uno degli eventi teatrali più attesi delle festività: Angelo Duro torna sul palco del Teatro Colosseo con il suo nuovissimo spettacolo, "Ho tre belle notizie". Si legge su torinotoday.it

Ho tre belle notizie: Angelo Duro in scena al Teatro Colosseo - Angelo Duro torna al Teatro Colosseo con Ho tre belle notizie, il nuovo spettacolo che segna il suo rientro su uno dei palchi più importanti della sua carriera. Secondo mentelocale.it

Lamezia Terme, tutti pazzi per Angelo Duro: sold out “Ho tre belle notizie” - Dopo la prima serata di ieri, che ha registrato il tutto esaurito, anche i due spettacoli previsti oggi domenica 23 no ... Scrive strettoweb.com

Ho tre belle notizie, con Angelo Duro - 00; tranne lunedì primo dicembre, riposo) il Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell'Innovazione 20) ospita Angelo Duro con il suo nuovo ... Come scrive mentelocale.it

’Ho tre belle notizie’. La dissacrante ironia firmata Angelo Duro - Appuntamento al Teatro Celebrazioni di Bologna, fino a domani, con l’ironia dissacrante e irriverente di Angelo Duro che presenta il nuovo spettacolo Ho tre belle notizie. Da quotidiano.net

Angelo Duro torna in teatro con "Ho tre belle notizie" - A dichiararlo è Angelo Duro, e per sapere quali sono queste notizie bisognerà aspettare martedì 3 marzo, quando al Teatro La Fenice di Senigallia arriverà il popolare comico ... Si legge su ilrestodelcarlino.it